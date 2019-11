Cislago, il Superdì riapre col marchio Sigma

Mercoledì 4 dicembre a Cislago riaprirà finalmente il supermercato di via Santa Caterina sotto il nuovo marchio Sigma.

Cinque dipendenti del vecchio Superdì, rimasti senza lavoro e in cassa integrazione, rientreranno a lavorare.

Il sindaco Gianluigi Cartabia si congratula con i nuovi proprietari e con i cittadini che potranno nuovamente usufruire del supermercato vicino a casa. L’assessore Marzia Campanella commenta su Facebook la notizia:

«È stata confermata per mercoledì 4 dicembre l’apertura del nuovo supermercato a marchio Sigma, che alzerà la sua saracinesca nella sede dell’ex SuperDì, permettendo ai dipendenti rimasti senza lavoro di tornare a sorridere e a tutti i residenti della zona di poter tornare ad usufruire del servizio a due passi da casa.

Come assessore al Commercio non posso che essere felice per tutte quelle famiglie che in questo periodo hanno subito innumerevoli disagi causati dalla chiusura. La tenacia, la pazienza e la giustizia, nonostante non sia stato facile,ha premiato tutti coloro che sono state “vittime” del disagio. Auguro ai proprietari dell’immobile, ai gestori e a tutto lo staff un buon inizio e un proficuo e lunghissimo periodo di prosperità e serenità. Con profonda stima».