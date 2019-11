Coppia USD/JPY: il focus principale per i trader

Il Dollaro/Yen è in discesa in risposta ad un lieve calo dei rendimenti del Tesoro USA e ad un allentamento della domanda di attività rischiose. La cosa buona per gli operatori rialzisti è che l’azione dei prezzi ha identificato un potenziale punto di innesco per un breakout al rialzo.

La propensione al rischio nei mercati finanziari è stata favorita dall’accordo “fase 1” tra Stati Uniti e Cina. Lo Yen giapponese diventa quindi un rifugio sicuro sulle speranze di una tregua commerciale USA-Cina. Il mercato Forex, di questi tempi, è nel mirino dei trader più accaniti.

Dollaro USA: il più desiderato dagli investitori

Sul fronte economico, un’indagine sul vasto settore dei servizi statunitense mostra un miglioramento nel sentimento delle imprese. I salari statunitensi non agricoli sono più forti del previsto. Il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato, ma è ancora vicino al più basso degli ultimi 50 anni.

Tutto ciò sta a significare che l’economia americana è più forte dell’economia giapponese.

Per quanto riguarda la situazione economica giapponese, il governatore della Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda ha riconosciuto che un mix di politiche era più efficace nello stimolare i prezzi e l’economia.

Durante la riunione politica di settembre, i membri del consiglio amministrativo della BOJ hanno discusso di varie opzioni. Dalla fattibilità di aumentare gli stimoli alla necessità di iniziare un brainstorming di idee. Tutto ciò per risollevare il sostegno monetario.

Mercato Forex: i miglior broker a cui fare affidamento

Le notizie degli ultimi tempi sul mercato finanziario hanno portato gli investitori a focalizzarsi sul mercato Forex. I traders vogliono affidarsi ai migliori broker per investire sul forex, il mercato del cambio delle valute. Alcuni tra i più affidabili sono:

Pepperstone

Fondato nel 2010, Pepperstone è uno dei migliori broker australiani. La sede principale è a Melbourne, in Australia. Le altre si trovano a Shangai e Dallas. La funzione migliore di Pepperstone è il trading ECN. Esso è un intermediario finanziario che si collega direttamente ai fornitori di liquidità, facendo in modo che i clienti investano direttamente sulle quotazioni reali di mercato dei fornitori.

Il broker è ideale per principianti ed esperti. Offre una serie di conti, come Standard account, il Razor, lo Swap Free e il Active Traders.

Plus500

Con sede a Cipro, è uno dei broker di trading online più conosciuti in Italia. Plus500 si basa sul sistema market maker, ossia vengono comprati i titoli sul mercato e poi rivenduti ai traders. Il vantaggio è che i costi di negoziazione sono molto più bassi e le commissioni sono azzerate sulle principali operazioni di trading. E’ una piattaforma conveniente per i principianti e per coloro che investono su una varietà di assets che esulano dalle sole valute.

FxPro

Fondato nel 2006, FxPro è il broker di riferimento per il trading NDD. Il broker No Dealing Desk (NDD) fornisce ai suoi clienti l’accesso diretto al mercato interbancario. Generalmente, con il NDD i prezzi non sono soggetti a requotazioni e gli spread offerti sono abbastanza bassi.

I broker NDD possono addebitare commissioni sulle transazioni o scegliere di aumentare lo spread. FxPro ha vinto diversi premi negli anni come piattaforma forex affidabile. Per utenti che prediligono il trading automatico, offre tantissimi servizi.

IC Markets

Fondato nel 2007 e con sede a Sidney, è uno tra i più grossi forex broker del mondo. IC Markets è riconosciuto per il trading ECN. In termini di spread è uno dei broker più famosi, e ne offre dei più competitivi disponibili al mondo per la coppia EUR/USD.

Proprio per questo è la prima scelta per scalper e day trader, trader che eseguono una moltitudine di operazioni al giorno. Inoltre su IC Markets sono disponibili le piattaforme MT4 e cTrader, considerate fra le migliori al mondo.