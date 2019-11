Dicembre al palazzetto: pronto l’abbonamento per quattro partite

Dopo un novembre con una sola partita in programma a Masnago, quella vinta domenica scorsa su Venezia al supplementare, per i tifosi della Openjobmetis arriverà un dicembre ricchissimo di appuntamenti casalinghi. La squadra di Attilio Caja disputerà infatti alla Enerxenia Arena ben quattro gare, nell’ordine contro Roma (domenica 1, ore 12), Pesaro (domenica 15, ore 18), Pistoia (giovedì 26) e Trento (domenica 29), con gli ultimi due impegni per cui l’orario è ancora da definire.

Un poker di incontri per i quali sarà possibile sottoscrivere un mini-abbonamento, quello varato dalla Pallacanestro Varese e intitolato “Snow Pack” in vendita da ieri – martedì 19 – e disponibile fino alla mezzanotte tra sabato 30 novembre, vigilia della prima partita inclusa nel carnet.

Chi acquisterà questo “super-biglietto” avrà tariffe agevolate rispetto a quelle del botteghino per la singola gara di campionato: si va dai 49 euro per Curva Nord e Galleria agli 89 euro della Tribuna Silver fino ai 129 euro della Tribuna Gold (lo “Snow Pack” non riguarda, quindi, il Parterre) ma per tutti i settori sono previsti ulteriori sconti per gli under 18, per la fascia 18-24 e per gli over 65 come si vede nella tabella pubblicata di seguito. Il carnet può essere acquistato esclusivamente attraverso il servizio di biglietteria online della società biancorossa, raggiungibile CLICCANDO QUI.