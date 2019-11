Droga, controlli di polizia e Guardia di Finanza

Continuano i controlli intorno agli istituti scolastici per prevenire lo spaccio e il consumo di droghe.

Il personale della Squadra Volante, insieme all’unità cinofila del comando Provinciale della Guardia di Finanza e al “Poliziotto di Quartiere” ha rinvenuto e sequestrato, nei pressi del complesso universitario e del Centro Formazione Professionale di via Monte Generoso, alcune dosi di hashish ben occultate tra la vegetazione.

Stessa attività è stata effettuata nella zona delle stazioni, dove sono state controllate numerose persone presenti e passeggeri in arrivo. Nella mattinata di giovedì 7 novembre il personale insieme ai cani antidroga ha effettuato controllati nelle zone solitamente frequentate dai giovani e in quelle notoriamente sensibili al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono stati identificati numerosi studenti e controllati i passeggeri di autobus e treni in arrivo in città.