Esplode un cascinale: morti due vigili del fuoco

Due vigili del fuoco sono morti la notte scorsa , attorno alle due, nell’esplosione di un cascinale. Il tragico fatto è avvenuto nell’Alessandrino.

Nel paese di Quargnento, al confine con le colline del Monferrato, la porzione disabitata di uno stabile, per cause al vaglio degli inquirenti, è esplosa. Sono rimasti feriti anche un terzo pompiere e un carabiniere.



Si scava tra le macerie per cercare un disperso, un altro vigile del fuoco.

Al momento sembra possibile l’origine dolosa della deflagrazione dovuta a una fuga di gas