Estorsione ai danni di un locale, in carcere un 43enne

La Squadra Mobile di Varese ha arrestato in un bar G.R., 43enne che deve andare in carcere per una estorsione ai danni di un locale di Varese.

L’arresto è avvenuto lo scorso 22 novembre su ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Varese ed è stato operato dalla Sezione Antidroga della Mobile.

L’uomo, residente a Varese, deve espiare la pena di due anni, cinque mesi e ventotto giorni, per una estorsione commessa nel 2014, ai danni di un esercizio pubblico di Varese. Il quarantatreenne, a seguito di un’attività di ricerca da parte della Mobile, è stato rintracciato in un bar della zona nord della città e, dopo le incombenze di rito, è stato portato al carcere dei Miogni.