Fallimento Angelina Group, dipendenti a casa anche a Cislago e Caronno Pertusella

Il fallimento di Angelina Group, società proprietaria di diverse pizzerie del marchio Donn’Angelin con sede centrale a Lissone, lascia senza lavoro i 140 dipendenti. Lo scorso 6 novembre il tribunale di Monza ha decretato il fallimento della società che era in concordato preventivo già da luglio.

L’azienda ha la sua sede centrale a Lissone in via San Rocco e altri esercizi a Muggiò, Bresso, Cislago e Caronno Pertusella. A portare avanti l’istanza sono stati gli stessi magistrati della Procura di fronte all’impossibilità di ripartire con nuovi capitali.

Dei 140 dipendenti solo 14 erano a tempo indeterminato mentre 60 avevano un contratto a tempo determinato in scadenza e altri 60 sempre a tempo determinato ma non in scadenza.

L’unica speranza è affidata alla possibilità che il curatore fallimentare Pino Sorrentino riesca a cedere i rami d’azienda per far ripartire almeno una parte delle pizzerie.