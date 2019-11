Fratelli d’Italia in piazza per raccogliere firme

Domenica 10 novembre, per dalle 9 alle 12, la sezione cittadina di Fratelli d’Italia sarà in piazza San Giovanni, tra la gente, per sostenere le battaglie che porta avanti da anni.

Dall’elezione diretta del presidente della Repubblica al tetto costituzionale alle tasse nelle manovre finanziarie, verranno raccolte le firme di quanti credono ancora nella Politica al servizio di tutti.

Verrà anche offerto un aperitivo, finanche a chi deciderà di non firmare.