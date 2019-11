Una giornata per informarsi sui disturbi dell’apprendimento

Il 30 novembre dalle 15 alle 17.30 l’ associazione inForm@DSA LUINO APS sarà presente in piazza Garibaldi a Luino per ascoltare, fornire informazioni, rispondere a quesiti specifici ed a curiosità in merito ai Disturbi Specifici d’ Apprendimento ( DSA).

L’obiettivo è quello di far conoscere l’associazione presente sul territorio da quasi 5 anni ma ancora poco nota e invitare ragazzi, genitori e insegnanti a collaborare: sarà quindi un incontro informativo.

CHI SIAMO?

Si tratta di un’associazione no profit di volontari (genitori, insegnanti, tecnici) nata per sensibilizzare e informare sul tema della dislessia (DSA in generale: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia) e per essere un punto di riferimento per i ragazzi DSA, per le loro famiglie e per la scuola.

COME?

Vengono proposte serate informative gratuite, sensibilizziamo nelle classi, organizziamo corsi e doposcuola con i professionisti del settore cercando di offrire servizi gratuiti o di mantenere costi bassi. Tutto questo grazie alla quota associativa annuale dei nostri soci e a delle raccolte fondi finalizzate a qualche progetto (una-due all’anno).