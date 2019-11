“Go Blu”: il palazzo comunale si colora per i bambini

Il Comune illuminato di blu per le serate di questa settimana, dal 19 al 24 novembre, in adesione al “GO BLUE”, l’iniziativa mondiale lanciata da Unicef per il 30° anniversario dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La proposta #goblue è stata lanciata nel novembre 2018 e molte città in tutto il mondo – anche in Italia – hanno già aderito.

Su invito del corpo docenti e viste le molteplici attività intraprese dai bambini della Pedotti di Luvinate proprio sulla difesa e la promozione dei diritti per tutti i bambini, anche l’Amministrazione comunale ha deciso di “colorarsi”, per essere al fianco di quanti lavorano ogni giorno per garantire e realizzare dignità e libertà per tutti i ragazzi.

Così, grazie all’impegno di alcuni volontari, già dal 19 novembre il Municipio di Luvinate è illuminato di blu.

Nella mattinata di mercoledì 20 novembre invece i bambini di prima e seconda classe della primaria, insieme ad una rappresentanza della Scuola Materna, hanno dato vita a una “marcia dei diritti” fino a Barasso dove, insieme alle altre scuole del Comprensivo e ai rappresentanti dei Comuni, hanno trascorso una mattinata di laboratori e riflessioni insieme.

I bambini delle classi III, IV e V della Primaria hanno invece partecipato alla manifestazione “Marcia diritto” nella città di Varese