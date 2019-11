Palazzo Estense si accende di blu per i diritti dei bambini

Anche l’Amministrazione comunale di Varese aderisce a #goblue, l’iniziativa promossa da Unicef per celebrare oggi, mercoledì 20 novembre, i 30 anni della Convenzione internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Questa sera sul balcone della Sala Matrimoni di Palazzo Estense due fari blu illuminano la parte centrale della facciata per testimoniare l’impegno e l’attenzione sui bambini e i loro diritti, in continuità con la coloratissima manifestazione Marcia diritto che proprio questa mattina ha portato a sfilare per le vie del centro, sino ai Giardini Estensi oltre 1700 bambini. La manifestazione a tema più partecipata d’Italia.

L’iniziativa #goblue, promossa da Unicef e sostenuta da Anci (Associazione nazionale comuni italiani) per tutta la settimana illuminerà di blu anche il Comune di Luvinate.