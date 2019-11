L’addio Carlo Bellora, musicista

Gallarate e il mondo della musica danno l’addio a Carlo Bellora, scomparso improvvisamente nella notte.

Cinquantasei anni, violinista apprezzato, era conosciuto in città per le sue tante collaborazioni e anche per il ruolo di docente: insegnava Storia della Musica all’Istituto Puccini, il conservatorio pareggiato di Gallarate.

Diplomato in violino al Conservatorio “G.Verdi” di Milano, si era laureato in lettere moderne ad indirizzo musicologico con Francesco Degrada, studiando composizione con Luca Macchi. “Ha collaborato con importanti istituzioni quali l’Accademia Chigiana di Siena, la Società Italiana di Musicologia, con famose enciclopedie internazionali come The New Grove Dictionary of Music and Musician e Die Musik Geshickte und Gegenwart e testate specialistiche come Amadeus e Brescia Musica. Ha scritto alcune note di copertina per importanti CD di musica cameristica e sinfonica per Deutsche Grammophone,Decca, per Dynamic e per Famiglia Cristiana. Dal 2002 al 2006 è stato il curatore dell’Ufficio Letteratura Musicale dell’Orchestra Verdi di Milano e dal 2007 al 2009 dell’archivio di Casa Musicale Sonzogno di Milano”. Collaborava come critico musicale per la rivista Musica e ha pubblicato per l’editore Zecchini il libro Filippo Manfredi, la biografia e l’opera strumentale. Nel 2013 sempre per Zecchini ha collaborato alla redazione del manuale Guida all’ascolto della musica da concerto.

La notizia della sua scomparsa, per un tragico gesto estremo, ha toccato molti in città. A Gallarate, oltre che al Puccini, è stato docente anche alle scuole medie Majno e al Liceo scientifico (ha insegnato anche al socio-psico-pedagogico di Varese e al Crespi di Busto Arsizio).

Ma la sua competenza e il suo garbo avevano animato anche tanti altri momenti culturali, con appuntamenti a Duemilalibri e Filosofarti, ma anche con il Centro Cattolico di Cultura. Fuori dal mondo della musica, aveva raccontato la sua storia di famiglia anche nell’iniziativa “Gallarate anni Venti”, promossa da Società Gallaratese degli Studi Patri, VareseNews e Fai, con cui aveva collaborato in diverse iniziative. «Esprimo il cordoglio della intera città di Gallarate» ha detto l’assessore alla cultura Massimo Palazzi.

I funerali si terranno venerdì 22 novembre, alle 15.15, nella Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate. Alle 15 sarà recitato il rosario.