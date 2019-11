Ladro di pneumatici arrestato a Ligornetto

(immagine di repertorio)

Secondo l’accusa si era specializzato in furti di pneumatici e cerchioni e per questo un paio di giorni fa un italiano di 27 anni, residente in Italia, è stato arrestato nel Mendrisiotto.

Il fermo è avvenuto a Ligornetto, a poca distanza dal confine, nell’ambito di un dispositivo messo in atto dalla Polizia cantonale a cui hanno preso parte anche le Guardie di confine e le polizie comunali di Mendrisio, Stabio e Chiasso. L’uomo, con precedenti specifici, è sospettato di essere l’autore di diversi altri furti di pneumatici e cerchioni registrati nelle ultime settimane nel Mendrisiotto.

Le ipotesi di reato sono quelle di furto, danneggiamento e violazione di domicilio. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.