A Morosolo è già Natale

Una domenica che sa già di Natale.

A Morosolo domenica 24 novembre dalle 9 alle 17.30 va in scena la sesta edizione di “Natale a Morosolo”, organizzato in piazza Giovanni XXIII all’esterno del Riarma Cafè e nella via Vittorio Veneto.

Ci saranno tanti stand di hobbisti, artigianato, abiti, artistici e idee regalo. Parteciperanno le associazioni del paese, dalla scuola materna San Girolamo Emiliani alla scuola primaria “Manzoni”. Ci sarà anche lo spazio truccabimbi dalle 14.30 e stand gastronomici sparsi per tutto lo spazio dedicato all’evento.

Dalle 12 si potranno gustare le specialità culinarie preparate per l’occasione: polenta con zola, bruscitt, brasato e funghi, gnocchi allo zola e al ragù, cotechino e lenticchie. Alle 15 castagne per tutti.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Casciago. In caso di pioggia sarà annullato.