Non mostra il biglietto e il pullman non parte. Denunciato un ragazzo

Alle 16:55 di ieri, 29 novembre, una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate è intervenuta in via Ferni nr. 4, al deposito STIE, in quanto era stata segnalata un’aggressione ai danni di un autista. Giunti sul posto, oltre a personale della vigilanza, gli Agenti hanno rintracciato un cittadino del 1999, che ha ammesso di non aver voluto obliterare il biglietto sul pullman delle 16:30, diretto a Legnano, in quanto adirato per il mancato passaggio della corsa precedente.

Il giovane, sprovvisto di qualsiasi documento identificativo è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Dai racconti dei testimoni gli Agenti hanno appurato che il soggetto era effettivamente salito sul bus in partenza per Legnano alle 16:30, rifiutandosi di pagare il biglietto, perché, a suo dire, la precedente corsa delle ore 16:00 era stata annullata. Agli inviti dell’autista di esibire il biglietto, debitamente obliterato, il giovane di origine albanese aveva cominciato ad inveire, perseverando nel rifiuto.

A causa dell’atteggiamento dell’esagitato passeggero, l’autista è stato costretto ad annullare la corsa ed ha chiesto l’ausilio della Polizia. Gli altri passeggeri diretti a Legnano sono stati dirottati sulla corsa delle successive ore 16.50. A seguito di quanto emerso il ragazzo, risultato titolare di regolare carta di soggiorno a tempo indeterminato, è stato indagato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e per aver omesso di portare con sé un idoneo documento di identificazione.