Nuovi osteopati diplomati, la cerimonia al Teatro Giuditta Pasta

Martedì 12 novembre al Teatro Giuditta Pasta di Saronno si è tenuta l’annuale Cerimonia di Consegna dei Diplomi in osteopatia AIMO, dei Bachelor of Science with Honours in Osteopathy Conversion UCO e dei Bachelor of Science with Honours in Osteopathic Sciences UCO.

Quest’anno, gli studenti dell’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica di Saronno che hanno concluso con successo il percorso di studi sono 36 (18 studenti iscritti al percorso Post Diploma e altrettanti al corso Post Laurea). Ventinove di loro riceveranno anche il titolo accademico inglese di Bachelor of Science whit Honours in Osteopathy Conversion (270 crediti formativi ECTS) dalla prestigiosa University College of Osteopathy UCO, realtà leader nella formazione osteopatica con sede a Londra, che valida i percorsi accademici di AIMO.

Accanto ai Diplomati, quest’anno per la prima volta, altri 50 studenti iscritti al percorso post Diploma di AIMO riceveranno il Bachelor of Science with Honours in Osteopathic Sciences, rilasciato da UCO, al termine della prima parte (triennio) del percorso in osteopatia di AIMO. Grazie alla validazione dell’università inglese, infatti, gli studenti AIMO iscritti al percorso in osteopatia Post Diploma Full Time conseguono, già al termine del terzo anno di studi, un Bachelor of Science (non practising) da 180 ECTS, titolo necessario per accedee al successivo percorso biennale Master in Osteopathic Medicine (livello EQF 7 da 300 ECTS).

Alla Cerimonia, aperta ai familiari dei diplomati, hanno partecipato alcuni importanti ospiti tra cui Steven Vogel, Deputy Vice-Chancellor (Research) di UCO e Editor in Chief dell’International Journal of osteopathic Medicine. Presenti anche i membri dell’amministrazione comunale di Saronno, il sindaco Alessandro Fagioli e l’assessore Mariassunta Miglino; il Professor Alberto Passi dell’Università degli Studi Dell’Insubria di Varese, la Dottoressa Paola Sciomachen, Presidente del Registro degli Osteopati d’Italia (ROI) e il Signor Carlo Broggini, Presidente dell’Associazione Professionale degli Osteopati (APO).

Il 26 novembre prossimo, gli studenti AIMO che quest’anno conseguono il Bachelor of Science da UCO saranno ospiti al Methodist Central Hall Westminster di Londra, dove parteciperanno alla Graduation and Awards Ceremony di UCO e riceveranno il loro attestato direttamente da Sua Altezza Reale la Principessa Anna, prima Madrina della scuola, e dal 2017 Chancellor del prestigioso istituto inglese.