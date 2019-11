Nuovo parcheggio di Capolago, consiglieri della zona soddisfatti

«Un altro parcheggio in arrivo a Capolago». Con queste parole il consigliere comunale del Partito Democratico Alessandro Pepe, di Capolago, commenta la notizia della realizzazione dell’infrastruttura ai bordi della SP1.

«Sono molto soddisfatto di questa iniziativa, è dai mondiali di ciclismo del 2008 che aspettiamo questo intervento – spiega – La scorsa amministrazione l’ha tenuto fermo per ben 8 anni. Grazie a questa giunta invece, finalmente vedrà la luce questa opera rimasta sulla carta per molto tempo e strategica per la sua posizione. Sembrava fantascienza la sua realizzazione, invece tutto si sta concretizzando: la pubblicazione del bando di gara per lo svolgimento dei lavori è un forte segnale di concretezza. Questa è un’ulteriore dimostrazione del cambio di passo rispetto al passato. I progetti vengono realizzati e non solo annunciati, anche senza il supporto di grandi eventi».

Una soddisfazione condivisa anche dal consigliere di Forza Italia Domenico Esposito, di Cartabbia, che conferma: «Sono contento che venga realizzato, perchè è in un punto strategico. Per di più è un parcheggio già pensato in conto dell’amministrazione precedente, e che quindi continuo a sostenere»

Esposito però rilancia chiedendo almeno alcune delle altre opere che l’amministrazione precedente aveva previsto (ma non realizzato): «Nel progetto precedente, vista l’utilità di quel parcheggio per la ciclabile, era prevista anche una “casetta del ciclista”: visto che la struttura c’è ed è solo da sistemare, l’ideale e metterci un noleggio bici e un piccolo ristoro. Così può diventare davvero un parcheggio “al servizio della ciclabile”».