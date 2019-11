Il “parcheggio della ciclabile” di Capolago si farà

Sembrava diventato una “leggenda metropolitana” il parcheggio di Capolago, previsto tra le opere accessorie addirittura dei mondiali di ciclismo 2008 e poi “disperso” anche a causa delle vicende giudiziarie che hanno colpito le opere a lui collegate.

E invece, a quanto pare riuscirà a diventare concreto: a dirlo in particolare è il bando di gara per la sua realizzazione che in questi giorni è stato pubblicato nel sito del comune di Varese e che scade il 17 dicembre prossimo.

«Il parcheggio doveva essere realizzato in occasione dei mondiali di ciclismo 2008, e rappresenta un parcheggio atteso e “di servizio” per Capolago, per la pista ciclabile e per il porticciolo – conferma l’assessore all’urbanistica Andrea Civati – E’ stato fermo per dieci anni, ma a un certo punto siamo riusciti a inserirci per realizzare il progetto esecutivo, che permette poi di indire la gara per la sua realizzazione. Una gara che è stata pubblicata qualche giorno fa per permettere, con la bella stagione, di inaugurare il cantiere. I lavori poi dovrebbero essere completati in non più di 4 mesi».

GUARDA L’IMMAGINE IN PDF

Il parcheggio, che avrà secondo progetto 62 posti auto, consente di collegarsi alle strisce pedonali della confinante SP1 e sarà illuminato a led e videosorvegliato «Per evitare malutilizzi – spiega l’assessore – Per questo predisporremo anche delle sbarre per una eventuale chiusura notturna»

Il costo previsto per la realizzazione è di 174mila euro. Le strisce, sul parcheggio, «Saranno naturalmente bianche» rassicura l’assessore.