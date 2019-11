Parte il percorso del bilancio. In attesa della mozione di sfiducia

Parte a Gallarate il percorso in vista dell’approvazione del bilancio, dopo la presentazione nell’ultimo consiglio.

«Domani (20 novembre) è convocata la prima commissione, alle 18.30 a Palazzo Broletto» spiega il presidente del Consiglio comunale Donato Lozito, «la seconda si terrà il 2 dicembre». Quanto al consiglio, sarà convocato giovedì 5 dicembre.

E la mozione di sfiducia al sindaco Andrea Cassani? Non c’è ancora una data, chiarisce Lozito. A norma di regolamento, l’assemblea civica deve essere convocata non prima di dieci giorni dalla formale richiesta e non oltre i trenta giorni: la richiesta è stata protocollata con la firma di undici consiglieri il 12 novembre, quindi dovrà essere discussa tra il 22 novembre e il 12 dicembre prossimo. «Convocherò la Conferenza Capogruppi, sto facendo una serie di verifiche procedurali» dice il presidente del consiglio. L’incontro con tutti i capigruppo dovrebbe tenersi settimana prossima.