Perde il controllo dell’auto e finisce nel bosco

Oggi, venerdì 22 novembre, verso le ore 19:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Rancio Valcuvia, sulla SP 62 per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e si é ribaltato fuori dalla sede stradale. Nell’incidente l’autista non ha riportato ferite.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un’autogru giunta dalla sede di Varese hanno messo in sicurezza e recuperato il veicolo.