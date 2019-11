Poliziotto aggredito da un cane corso, spara e lo uccide

Un agente fuori servizio della polizia di Varese ha esploso un colpo d’arma da fuoco con la pistola d’ordinanza mentre era a passeggio col suo cane contro un potente molossoide, un cane corso.

L’animale, raggiunto al torace, è morto poco dopo nei pressi di uno studio veterinario mentre l’agente è stato soccorso da un ‘ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Varese.

Il fatto è avvenuto martedì scorso a Lozza in via Cesare Battisti attorno alle 18, quando l’agente fuori servizio era a passeggio col suo animale da compagnia.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Varese il cane corso – un esemplare giovane ma del peso di 70 chili – sarebbe scappato dal recinto di un’abitazione per lanciarsi subito contro l’agente, finito a terra: per evitare di essere sbranato ha estratto la pistola e ha fatto fuoco una volta.

Poi è stata chiamata l’ambulanza che lo ha soccorso: per lui contusioni multiple e fratture costali guaribili in 20 giorni. I militari sono stati avvertiti dell’accaduto dal personale sanitario e hanno sentito alcuni testimoni per ricostruire i fatti. È stato ascoltato il proprietario dell’animale.

Alla fine la procura della repubblica di Varese è stata avvisata dell’accaduto e una comunicazione è stata inoltrata al pubblico ministero di turno. Il cane corso è morto poco dopo.