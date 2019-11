Porte aperte al palaghiaccio per provare a giocare a curling

“Vieni a rompere il ghiaccio”: con questo curioso slogan il Curling Varese richiama gli appassionati e – soprattutto – chi si vuole avvicinare per la prima volta a questa disciplina sportiva per una mattinata in cui sarà possibile provare l’ebbrezza delle pietre che corrono sul ghiaccio.

L’appuntamento è per domenica 24 novembre al palaghiaccio di via Albani a Varese, a partire dalle ore 11: gli organizzatori metteranno a disposizione l’occorrente – in particolare le stones (grosse pietre dotate di maniglia per essere indirizzate) e gli istruttori per ricevere le nozioni base per stare su un campo di curling.

L’esperienza è a titolo gratuito; per prenotarsi o richiedere informazioni è possibile chiamare il numero 371-3050744 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica curlingvarese@gmail.com. L’iniziativa segue altri analoghi appuntamenti che si sono tenuti negli scorsi mesi con l’obiettivo futuro di creare una vera squadra cittadina, anche nell’ottica di aumentare la base di praticanti in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026.