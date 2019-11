Settimana dell’infanzia, tre appuntamenti in biblioteca

Sono tre gli appuntamenti imperdibili che la Biblioteca Comunale propone per sabato 23 novembre in occasione della Settimana dedicata all’Infanzia e all’Adolescenza, che quest’anno vede la cultura come tema portante delle iniziativa.

La mattina, alle 10.30, nella sala ragazzi, è proposta una lettura animata per i bambini dai 3 ai 6 anni, a cura della cooperativa Leonardo che propone “Animali Pazzi” , tante storie divertenti di animali che si credono furbi (prenotazioni su leggereinsiemenovembredicembre2019.eventbrite.it)

Alle 16.00, invece, nella Sala Monaco, è in agenda la premiazione della Young reading Challenge, la sfida di lettura (5 libri in 2 mesi) rivolta a due categorie: alunni iscritti alle classi terza, quarta e quinta delle scuole primarie e alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado. L’iniziativa, che aveva come obiettivo quello di far avvicinare al mondo del libro e della lettura i ragazzi adolescenti, ha visto la partecipazione di 47 bambini.

Registra già il tutto esaurito la “Notte in biblioteca tra libri e esplorazioni”, un’avventura dedicata ai bambini tra gli 8 e i 10 anni in programma dalle 21.00 di sabato fino alle 9 di domenica. Per i bambini che passeranno la notte in biblioteca, tra letture ed esplorazioni dell’archivio, un dolce risveglio: la Pasticceria Oscar offrirà infatti le brioches per la colazione.