Spaccia dagli arresti domiciliari, ri-arrestato 21enne

Era ai domiciliari ma, durate un controllo, è stato sorpreso in casa con un amico tossicodipendente e dalla perquisizione in casa spunta altra droga. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno ri-arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 21enne italiano, disoccupato, pregiudicato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di uno degli abituali controlli del rispetto degli arresti domiciliari, il giovane è stato trovato all’interno della abitazione in compagnia di un coetaneo, anch’egli con piccoli precedenti alle spalle.

Essendo ormai in prossimità della notte, pochi minuti prima della mezzanotte, i militari decidevano di approfondire tale situazione invece che limitarsi ad appurare la sola presenza in casa del detenuto domiciliare.

Una prima generica attività di verifica consentiva di notare e rinvenire, sul tavolo della cucina, un bilancino di precisione. I militari hanno, quindi, deciso di procedere a perquisizione personale e locale che si è conclusa con il rinvenimento di frammenti di hashish e due involucri di cellophane contenenti 43 grammi di cocaina, 190 euro in banconote di vario taglio, evidente profitto dell’illecita attività di spaccio.

Il padrone di casa è stato, dunque, arrestato e, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, riaccompagnato ai domiciliari.