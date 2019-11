Tamponamento tra camion e auto, tre feriti e code sulla Sp1

Incidente lungo la Sp1 tra Gavirate e Besozzo, in direzione Besozzo. In un tamponamento tra un camion e almeno due auto sono rimaste ferite in modo non grave tre persone (un uomo di 49 anni e due donne di 72 e 47 anni). L’incidente è avvenuto attorno alle 11,30 e sul posto ci sono un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri di Varese. Lunghe code in direzione Besozzo.