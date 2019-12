Da servizio per le feste a propositore di eventi, la “Stoviglioteca dell’amicizia” organizza in occasione del Natale il primo di una serie di appuntamenti pensati per i bambini e famiglie, in cui divertirsi, creare e imparare il valore del riuso. Com’è nello spirito delle stoviglioteche, nate a decine in tutta Italia quest’autunno per offrire gratuitamente il servizio di noleggio di piatti, posate e bicchieri in plastica riutilizzabile per chi organizza feste e compleanni.

“Aspettiamo il Natale con la Stoviglioteca dell’amicizia” il titolo del primo incontro in programma per domenica 22 dicembre dalle ore 15 alle 18 al PalaExBo, il bar ristorante di Agata e Mary in via Piave, a Saronno.

Sarà l’occasione per conoscersi e condividere insieme un laboratorio natalizio ricco di sorprese, a cominciare dalla merenda, con panini alla nutella, cioccolata calda e succhi, fino al regalino al termine del pomeriggio per ogni partecipante.

“La partecipazione all’evento ha un prezzo simbolico, 3 euro, per coprire i costi e permettere a tutti di partecipare, com’è nello spirito della Stoviglioteca”, spiega Desirè de Ceglia, fondatrice della Stoviglioteca assieme a Erika Vella.

E la Festa di Natale è solo l’inizio. Con l’anno nuovo infatti la collaborazione tra PalaExBo, che già propone il servizio gratuito della Stoviglioteca dell’amicizia per le feste che ospita nei suoi spazi, cresce per proporre una serie di iniziative ludico ed educative rivolte ai bambini.

A cominciare dal giorno dell’Epifania, il prossimo 6 gennaio alle ore 16, sempre a PalaExBo con la Tombolata per adulti e bambini, “condita” da laboratori e merenda.

Sabato 25 gennaio invece l’appuntamento è in serata, tra le ore 19 e le 23, con giochi e cena solo per bambini, mentre i genitori saranno “liberi” di uscire senza prole per una sera.

La stoviglioteca dell’amicizia”, stovigliotecasaronno@gmail.com, oppure Erika 345 0488708 o Desy 3485923489