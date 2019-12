Auto in fiamme tra Gallarate e Besnate

Automobile in fiamme in via Monte San Martino a Gallarate, lungo la strada che conduce a Besnate, nel quartiere Crenna.

L’incendio è scoppiato intorno alle 17.45 di martedì 3 dicembre: il conducente dell’auto ha accostato all’altezza dell’incrocio con via della Piana e ha abbandonato il veicolo, dopo che un altro automobilista è intervenuto con prontezza segnalandogli la presenza non solo di fumo ma di fiamme già visibili.

Non si segnalano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa e autobotte, che hanno rapidamente avuto ragione delle fiamme. La Polizia Locale di Gallarate ha regolato il traffico sulla via Besnate-Gallarate; da segnalare comunque il senso civico di alcuni cittadini – automobilisti e podisti di passaggio – che hanno deviato il traffico nei primissimi minuti, agevolando l’arrivo dei pompieri.

Lunghe code nei dintorni per circa un’ora.