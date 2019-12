Brianza: “Per i vigili del fuoco di Tradate una nuova caserma”

“Accolgo con molta soddisfazione la notizia della creazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari a Tradate. Un’operazione attesa da diversi anni e che finalmente arriva al suo compimento. Ora continuiamo il lavoro che ha visto collaborare fianco a fianco Regione Lombardia con il comune di Tradate per dotare questi volontari di una nuova caserma che sia operativa sul territorio il prima possibile”.

Lo ha dichiarato la Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Francesca Brianza (nella foto, col comandante provinciale dei vigili del fuoco di Varese Antonio Albanese).

“Ad un anno esatto dalla sottoscrizione del decreto ministeriale dell’allora Sottosegretario all’Interno Stefano Candiani che istituiva il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Tradate – commenta Brianza – il 7 dicembre entrerà in funzione questo nuovo nucleo operativo che conta già 26 volontari e che servirà un’area territoriale molto vasta e densamente popolata che comprende circa una dozzina di comuni”.

“A luglio di quest’anno – ricorda Brianza – Il Consiglio Regionale su mia proposta ha votato a favore di un ordine del giorno sull’assestamento al bilancio 2019 – 2021 che impegna il Presidente e la Giunta regionale a promuovere un accordo di programma con il Comune di Tradate per la realizzazione di una caserma di Vigili del Fuoco volontari da mettere a disposizione in via definitiva del distaccamento”.

“Oggi – conclude – festeggiamo la nascita di questo nuovo presidio che avrà un ruolo strategico per la gestione delle emergenze. Grazie a tutti i volontari che dedicano il loro tempo al servizio della collettività e che contribuiscono, attraverso il loro lavoro, ad aumentare la sicurezza di tutti i cittadini”.