Caccia illegale nei boschi di Angera

Aumentano i controlli dei Carabinieri di Gallarate in tutto il territorio circostante, con l’approssimarsi delle feste natalizie.

Domenica otto dicembre i militari, durante le attività di servizio nei boschi di Angera, hanno scoperto due uomini mentre cacciavano senza autorizzazione. Mentre i due uomini, rispettivamente di 45 e 54 anni, stavano effettuando attività venatorie non autorizzate.

I successivi accertamenti hanno permesso ai militari di scoprire che i due uomini erano in possesso di armi per sparare: sono state subito sequestrate. I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Varese, per attività venatoria illegale, in sostanza bracconaggio.

Nel corso del weekend è stata “pizzicata” anche una donna, 42 anni di origine bulgara, in possesso di tre cacciaviti. È stata denunciata per possesso di chiavi alternate o grimaldelli.

Nel corso della giornata sono stati controllati 106 mezzi in transito e sei esercizi pubblici.