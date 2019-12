Il Cai e la magia dei presepi

La sezione CAI Luino propone passeggiate per visitare i presepi allestiti nell’Alto Varesotto fino al 30 dicembre.

Nelle Valli del Luinese ogni anno si celebra il rito del presepio, simbolo autentico del Natale. Veri capolavori vengono realizzati in ogni paese, bellissime rappresentazioni della natività che riscuotono vivo interesse e la curiosità di grandi e piccini.

I presepi sono allestiti in chiese, edifici e giardini pubblici, antichi lavatoi, sotto portici, in case private, negli angoli più caratteristici e affascinanti; un lavoro assiduo e impegnativo effettuato da associazioni, gruppi di lavoro, famiglie. Un lavoro che comporta molte ore di impegno, creatività e anche dei costi ma, purtroppo, a volte, tanta fatica non viene ricompensata, poche visite e così tanti capolavori rimangono nascosti – è un vero peccato.

Il CAI Luino lancia l’iniziativa “Un presepe per camminare”, sono passeggiate accompagnate da esperti, percorsi semplici della durata di 2 o 3 ore o brevi spostamenti con auto La partecipazione non comporta nessuna iscrizione ed è completamente gratuito Il programma delle le escursioni con le relative date sono:

(Sabato 7 dicembre – Inaugurazione del “Presepe nella roccia” a Maccagno)

Sabato 14 dicembre – Escursione a “passo lento” al presepio del Belvedere di Luino

Difficoltà T (turistico) – Tempo h 2.20 . Dislivello 205m

Accompagnatori GCarlo – Gianni 3387768131 – Giovanni

Martedì 17 dicembre – Escursione a “passo lento” – Escursione dei presepi Veddasca

Difficoltà (percorso urbano) – Tempo camminata h.1.45 – dislivello 60m

Accompagnatori Terio – Gianni 3387768131

Domenica 22 dicembre – Escursione dei presepi di Maccagno

Difficoltà E (escursionistico ) – Tempo h4.30 – Dislivello 490m

Accompagnatori Francesco – Gianni 3387768131

Venerdì 27 dicembre – Escursione dei presepi in Valdumentina

Difficoltà (percorso urbano) – Tempo camminata h.1.45 – dislivello 50m

Accompagnatori Terio – Gianni 3387768131

Domenica 29 dicembre – Escursione dei presepi in Valtravaglia

Difficoltà T (turistico) – Tempo h 3.20 . Dislivello 275m

Accompagnatori Terio – Gianni 3387768131

Lunedì 30 dicembre – Escursione dei presepi di Luino

Difficoltà (percorso urbano) – Tempo camminata h.1.45 – dislivello 50m

Accompagnatori Terio – Gianni 3387768131

Tutte le informazioni per ogni singolo itinerario verrà divulgato nei prossimi giorni sul sito www.cailuino.it oppure presso la Sede ogni giovedì dalle 21 alle 23 tel/segreteria 0332 511101; e- mail esursioni@cailuino.it