Le chiese dove si celebra la messa di mezzanotte di Natale

Messa di mezzanotte di Natale a Varese – orari

Santuario di S.Maria del Monte

S.Messa di mezzanotte: a partire dalle ore 23.30 veglia in Santuario (foto di fbogni)

Per le altre messe clicca qui:

BASILICA di SAN VITTORE ore 24 s. Messa nella Notte nella Solennità della Natività del Signore. La Basilica rimarrà aperta con orario continuato con la presenza dei Confessori. BOSTO ore 24: s. Messa nella Notte nella Solennità della Natività del Signore. Il sacerdote sarà presente in chiesa per le confessioni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18.30. BRUNELLA ; ore 24 s. Messa nella Notte nella Solennità della Natività del Signore. La chiesa rimarrà aperta con orario continuato con la presenza dei Confessori.

CASBENO ; ore 24 s. Messa nella Notte nella Solennità della Natività del Signore. Confessioni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Gli altri orari

Comunità pastorale Maria madre Immacolata

Messa di Mezzanotte a Bobbiate, Capolago, Lissago, Masnago e Velate

Gli altri orari

Comunità Pastorale santi Gottardo e Giovanni Paolo II

Kolbe ore 23.30 veglia e santa messa

Rasa ore 23.30 veglia e santa messa

Sant’Ambrogio ore 23.30 veglia e messa

Comunità Pastorale Beato Don Carlo Gnocchi

Madonna della Speranza di via Istria ore 24.00

San Carlo Borromeo ore 24.00

Gli altri orari:

Messa di mezzanotte di Natale a Gallarate – orari

A Gallarate la messa della notte di Natale è prima di tutto quella solenne nella Basilica di Santa Maria Assunta, ma la messa di mezzanotte viene celebrata anche nelle altre parrocchie della comunità pastorale, a Cedrate, Ronchi, Sciarè. Gli orari di tutte le altre messe della Comunità Pastorale San Cristoforo sono qui.

Nella comunità pastorale di Arnate-Madonna in Campagna la messa di mezzanotte è all’oratorio di Arnate, in via XXII Marzo, qui le altre messe.

Per la comunità di Crenna-Moriggia l’appuntamento di mezzanotte è a San Zenone a Crenna, qui gli altri orari.

Messe anche a Cascinetta e a Cajello.

Messa di mezzanotte anche alla chiesa dell’Aloisianum.

Messa di mezzanotte di Natale a Busto Arsizio – orari

A San Giovanni, in centro a Busto Arsizio, messa di mezzanotte preceduta dalla veglia alle 23, qui gli altri orari.

Alla parrocchia Santi Apostoli dalle 23.20 veglia con musica gospel e poi messa.

A San Michele la messa è alle 22.30, preceduta dalla veglia alle 22. Alle 21 invece la celebrazione in San Carlo.

Messa di mezzanotte anche a Madonna Regina, le altre messe le trovate qui. Stessa cosa al Redentore, qui le altre. A Sant’Anna messa di mezzanotte anticipata anche in questo caso dalla veglia (qui le altre celebrazioni).

A Sacconago messa di mezzanotte e momento conviviale di auguri davanti alla chiesa dopo la fine della messa.

In parrocchiale a Borsano la celebrazione della notte è alle 22.00.

Ai Frati veglia alle 23.30 e poi celebrazione a mezzanotte.

Messa di mezzanotte di Natale a Saronno – orari

A Saronno messa della notte santa in Prepositurale alle 23, alla Sacra Famiglia alle 23 (22.30 la veglia), alla Regina Pacis a mezzanotte, in Santuario alle 21, al Matteotti a mezzanotte, a Sant’Agnese alle 23, a Cassina Ferrera alle 21, a Cascina Colombara alle 22, ai Frati del Padre Monti alle 23. Qui tutti gli orari delle messe nel periodo.