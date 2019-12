Concerto di Natale del liceo musicale Malipiero

Anche quest’anno gli allievi di saxofono del Liceo Musicale Malipiero e del Corso di Musica d’Assieme della Sax Academy tenuto dal M° Giuseppina Levato invitano tutti al loro concerto di Natale presso la Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1 a Varese che si terrà sabato 14 dicembre, alle ore 18.00.

Verranno eseguite musiche di Offenbach, De Falla e della tradizione natalizia con l’ Ensemble de Saxophones Junior e l’ Ensemble de Saxophones di Varese.

Inoltre, come di consueto, sarà allestito anche un banchetto natalizio con dolci e ninnoli, preparato dai ragazzi degli ensemble e dalle loro famiglie, per il progetto “Mille note e una vita” in collaborazione con Action Aid.