Le buone cene che aiutano il Ponte del Sorriso

Un assegno di duemila euro per l’Ospedale Ponte del Sorriso di Varese. È stato consegnato questo pomeriggio, lunedì 23 dicembre, alla presidente della Onlus Emanuela Crivellaro da parte del consigliere comunale Mimmo Esposito.

È stato lui, insieme allo chef Alessandro Garzillo, ad organizzare una cena di solidarietà che ha permesso di recuperare la cifra da destinare all’ospedale dedicato alle cure per i più piccoli. La cena si è tenuta a febbraio al ristorante “Da Mimmo”: «Siamo molto contenti di poter aiutare una Onlus del territorio – spiega Esposito -. In futuro organizzeremo altre cene di solidarietà».

Alla serata parteciparono 200 persone e oggi, grazie al loro sostegno, quei soldi verranno investiti per acquistare attrezzature sanitarie: «La vicinanza del territorio è molto importante per noi- spiega Crivellaro -. Aiutarci significa scegliere il sorriso dei bambini. Utilizzeremo questi soldi per acquistare attrezzature per l’audiovestibologia dell’Ospedale, così da aiutare dei bambini che potranno ritrovare la parola e l’udito».