In municipio la consegna delle benemerenze 2019

Si terrà a Palazzo Borghi, municipio di Gallarate, la consegna delle benemerenze civiche 2019 della città dei due galli.

L’appuntamento è per giovedì 19 dicembre, alle ore 19.

Il riconoscimento della benemerenza va alla velocista Vittoria Fontana, all’Associazione Rama di Pomm e al Coro Divertimento Vocale.

Sono poi previste sei pergamene, che andranno a Lorenzo Battioli, campione di pattinaggio artistico individuale; Carlo Bernacchi per meriti imprenditoriali e sociali; all’Assistente Capo Francesco Scarongella e all’Assistente Capo Francesco Nardiello (Polizia di Stato) per meriti professionali; ad Amala Ercoli Finzi per meriti accademici; al musicista Carlo Luigi Bellora, alla memoria.