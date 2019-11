L’atleta, il coro e la Rama di pomm: ecco le benemerenze cittadine di Gallarate

Un’atleta, un coro, un’associazione. Sono i premiati con la benemerenza di Gallarate nel 2019. A cui si aggiunge una serie di pergamene per altre figure cittadine, tra cui quella – straordinaria – per Carlo Bellora, il musicista recentemente scomparso.

Le benemerenze vanno alla velocista Vittoria Fontana (proposta dal sindaco e dal presidente della consulta Cedrate-Sciarè), all’Associazione Rama di Pomm (proposta da presidente consulta MIC-Arnate) e infine al Coro Divertimento Vocale (proposta da Assessore Mazzetti e Consigliere Longobardi).

Vengono insigniti con pergamena Lorenzo Battioli, campione di pattinaggio artistico individuale; Carlo Bernacchi per meriti imprenditoriali e sociali; l’Assistente Capo Francesco Scarongella e l’Assistente Capo Francesco Nardiello per meriti professionali; Amala Ercoli Finzi per meriti accademici; Carlo Luigi Bellora (alla memoria).

La commissione formata dal sindaco Cassani, dal vicesindaco Caruso, dal segretario generale e dai consiglieri Aldo Simeoni e Longobardi «ha deciso all’unanimità come negli quattro anni» spiega il primo cittadino Andrea Cassani.

«In più per Bellora, essendo venuto a mancare dopo la scadenza del termine ultimo per presentare le candidature, si è deciso di fare una deroga al regolamento e di destinare ai suoi familiari un segno di vicinanza e di stima a nome di tutta la città».