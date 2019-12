“Piccolo canto di resurrezione” in scena al Periferico

Sabato 07 dicembre, alle ore 21.00, la stagione Latitudini continua presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia con uno spettacolo che celebra il canto polifonico e la figura ancestrale della Loba, donna detentrice della memoria. La compagnia Piccolo canto porta in scena lo spettacolo musicale Piccolo canto di resurrezione, vincitore del premio I Teatri del sacro 2017.

Cinque voci diverse ma che si fondono in un unico affresco di racconti cantati e canti musicati, 5 donne che cercano risposte alle domande: qual è la nostra personale resurrezione? Di quali rituali abbiamo bisogno oggi? Che cosa abbiamo sepolto e cosa vogliamo ricomporre, liberare? Quante volte possiamo morire per poi rinascere? “Abbiamo scelto una tematica che appartiene alla spiritualità, che è una tematica trasversale a tutte le religioni e riguarda la dimensione dell’interiore. Nello spettacolo parliamo di morte e di rinascita”

La compagnia ha lavorato sotto la supervisione di Musicali si cresce per esaltare al massimo le qualità canore delle 5 artiste e ispirandosi alla Loba, figura ancestrale di narratrice e donna selvatica che fa da tramite tra ciò che è vivo e ciò che è morto, tra ciò che è desueto e ciò che anela alla Resurrezione. La Loba canta gli inni della creazione, rimette in gioco vite, mondi, storie, con il suo canto restituisce la vita, trasfigurata però in qualcosa di nuovo. Come la Loba, le cinque protagoniste di Piccolo Canto di resurrezione raccontano storie di vite che anelano al cambiamento, al riscatto, alla guarigione e alla Resurrezione. Storie dal sapore acre, a volte tragicomico e dal ritmo variegato.

Un canto polifonico che si fa portavoce della rinascita e che ne assume tutte le sue caratteristiche: il dolore, il buio, la spinta, la rabbia, il pianto, la gioia, il riso che contagia che apre e libera. E ad ogni canto la memoria prenderà forma, risorgerà. Dopo lo spettacolo la compagnia formata da Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera e Swewa Schneider, incontrerà il pubblico con un brindisi offerto da Teatro Periferico di arrivederci a dopo le feste.

Si ricorda che durante tutta la stagione teatrale il ristorante sociale Il Grotto del sorriso, a pochi passi dal teatro, propone al pubblico che assisterà agli spettacoli un ricco “apericena” al prezzo di 10 euro, dalle 19.00 al costo di 10 euro (prenotazioni 347.3426263).

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia

Via IV Novembre, 4

INFO E PRENOTAZIONI: info@teatroperiferico.it, 334.1185848/347.0154861

http://www.teatroperiferico.it/

BIGLIETTI

Intero 10 euro | Ridotto 7 euro (studenti, over 65, allievi corsi Periferico e Karakorum)

APERICENA (dalle 19.00 – costo 10 euro)

IL GROTTO DEL SORRISO. Ristorante sociale

Prenotazioni 347.3426263