“Questa patente non è valida in Italia“: 5000 euro di multa

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Luino, ieri sera lungo la SP 69, hanno proceduto al controllo di un veicolo commerciale guidato da un giovane sudamericano sprovvisto della patente di guida.

Alla richiesta di esibire i documenti, il 28enne, residente a Milano, ha detto di avere la patente conseguita nel suo paese ma di non averla al seguito. Gli è stato spiegato infatti, che, comunque la sua patente di guida, se non convertita in internazionale, non può essere considerata valida per la guida in Italia.

Sul posto, poco dopo, è giunta una donna sempre di origine sudamericana e proprietaria del mezzo, che ha cercato di spiegare che erano convinti di poter utilizzare il veicolo anche con la loro patente.

Sta di fatto che, per il codice della strada, porsi alla guida senza la patente internazionale equivale alla guida senza averla mai conseguita.

Per questo il giovane ha cercato di esibire la documentazione della iscrizione a una scuola guida mostrando una foto sul cellulare ma anche in questo caso non è stato sufficiente per risolvere il problema.

Il trasgressore è stato sanzionato per oltre 5000 euro: a tanto ammonta l’ammenda per la violazione di guida senza patente.

Mentre alla proprietaria del mezzo è stato contestato il fatto di aver consentito la guida di un mezzo a persona priva di patente di guida con sanzione pari ad un importo di 300 €. Il libretto è stato ritirato ed il mezzo sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni.