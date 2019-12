Rave party abusivo, 14 denunciati

I carabinieri della stazione di Cuvio sono intervenuti nelle prime ore di stamattina, Santo Stefano, per un rave party all’interno di un capannone abbandonato che si trova a Gemonio, e che fa parte dell’ex impianto di compostaggio.

Nel corso della pattuglia, gli uomini dell’Arma si sono imbattuti in una situazione che ha destato sospetto, avendo visto un gruppo di persone allontanarsi dagli stabilimenti di via Breccia durante i controlli notturni che vengono svolti regolarmente anche nelle aree non abitate.

Si tratta di giovanissimi tra i 18 e 25 anni che abitano nella provincia di Varese e che hanno ammesso di essere stati lì per fare un rave party dalla sera prima.

Dopo essere state identificate 14 persone, i carabinieri hanno detto loro di lasciare la struttura in quanto stavano occupando un edificio in modo non autorizzato. Per loro è scattata la denuncia di occupazione abusiva di edificio privato.

Sono in corso indagini da parte degli investigatori per verificare altre eventuali responsabilità .