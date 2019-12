Scomparso da due settimane, ritrovato a Malpensa

È stato ritrovato a Malpensa, in aeroporto, Luca Zanini, 32enne scomparso da Abbiategrasso, cittadina in provincia di Milano, circa 35 chilometri a Sud dello scalo aeroportuale.

Il caso era stato seguito anche dalla trasmissione Chi l’ha visto. “Doveva raggiungere in bicicletta la sorella ma non era arrivato a destinazione. È stato riconosciuto a Malpensa da una conoscente” specificano i social di Chi l’ha visto.

Si temeva il peggio per lui: Zanini infatti non solo non si era presentato all’appuntamento con la sorella, ma aveva lasciato un biglietto in casa con scritto “Non ho avuto il coraggio, mi dispiace”. Un messaggio che non faceva propendere per il bene. Ma per fortuna il ragazzo era a Malpensa.