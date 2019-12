Si accende ai Giardini il Natale di Varese

Mongolfiere luminose, pinguini, Babbi Natale: in tutto 200mila led, solo ai Giardini e a Palazzo Estense: è tutta un’altra musica, quest’anno, il Palazzo comunale con le lucine che si sono solennemente accese alle 17.30 del 6 dicembre.

Tra le novità c’è, appunto, la grande mongolfiera che spicca al centro del parco: chi è passato dal viale che porta alla fontana l’ha già notata in questi giorni, circondata da oltre ventimila lucine. Più di 10 mila sono invece servite invece per illuminare la facciata interna di Palazzo Estense. Quasi mille luci illuminano la fontana e le scenografie di fronte ai giochi d’acqua, 300 metri di fili circondano i carpineti e 200 metri sono invece gli alberelli delle aiuole.

D’ora in poi sarà possibile venire a guardare ogni sera la versione natalizia dei Giardini Estensi: per tutto il periodo natalizio le luci resteranno accese dal lunedì al giovedì fino alle 22, mentre il venerdì, sabato e domenica fino alle 24.

LUCI PER TUTTA LA CITTA’

Anche il resto della città quest’anno ha visto un imponente spiegamento di luci che stanno decorando piazze, strade e quartieri. E non si sono ancora accese tutte: domenica 8 dicembre, alla sera, sarà infatti il momento del Sacro Monte. In tutto saranno oltre 700mila led, mai la città era stata decorata come ora.

«Abbiamo voluto valorizzare al massimo uno dei parchi più belli di Varese – spiega l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin –, rendendolo luogo di attrazione per migliaia di persone. Crediamo che un’iniziativa di questo genere possa portare evidenti ricadute sia dal punto di vista commerciale sia da quello di promozione della città. Le nuove luminarie ai Giardini vanno così ad aggiungersi a tutte quelle installate in città e al Sacro Monte, frutto di bandi e collaborazioni che quest’anno hanno funzionato molto bene. A questo si aggiungono i tanti eventi in città che, insieme alle luci, porteranno tantissime persone a Varese».