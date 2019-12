Sicurezza: reati in calo nel Varesotto

Il protocollo di controllo del vicinato? «Lo firmiamo a San Fermo, perché a noi fare le cose dove è facile non ci piace. Vogliamo risolvere i problemi dove ci sono».

Besnate, Lavena Ponte Tresa, Varese Prefettura e San Fermo poi giù nel sud della provincia, a Busto Arsizio.

Tour lampo quello del viceministro dell’Interno Matteo Mauri (Pd) nel Varesotto per fare il punto su alcuni progetti che vedono la provincia in posizione di vertice: sono la maggioranza i Comuni dove il controllo di vicinato è attivo e ora lo sarà anche in alcuni quartieri di Varese. Una sorta di “fase due“, dunque, che lavori sulla sicurezza percepita poiché «in provincia di Varese tutti i reati sono sotto controllo. La delittuosità e la criminalità stanno scendendo».

Un esempio? «I furti sono calati del 27% negli ultimi cinque anni». L’appuntamento di questa mattina alla Prefettura, coi vertici di tutte le componenti delle forze dell’ordine è stato l’occasione per fare il punto. «La sicurezza qui c’è e le forze dell’ordine stanno lavorando bene. Ci sono i risultati. Ora è necessario lavorare su di un altro pezzo, vale a dire il lavoro sociale e di rigenerazione e non solo con la repressione. Per esempio: il degrado urbano porta insicurezza vera e percepita e quindi è corretto lavorare per contrastare il degrado con opere di riqualificazione urbana. È molto importante».

In arrivo buone notizie per quanto riguarda l’organico delle forze di polizia. «Nell’ultimo anno e mezzo sono stati potenziati carabinieri e polizia. Solo per la polizia di Stato sono arrivati 50 nuovi agenti e ne arriveranno altri nei prossimi mesi. In questa legge di bilancio sono presenti economiche per potenziare l’organico: ci sono 175 milioni per pagare gli arretrati delle forze dell’ordine del 2018 e 600 milioni per i rinnovi del contratto e a seguito arriveranno risorse per nuove assunzioni», ha concluso il viceministro.