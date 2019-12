Quella di giovedì 12 dicembre sarà una giornata speciale per gli alunni della scuola primaria Sant’Agostino che daranno vita a un open day con “lezioni aperte” ai bambini e alle famiglie interessate all’iscrizione per il prossimo anno. Scuola e classi aperte quindi al motto si “Solide radici e rami in crescita” sia al mattino, dalle 11 alle 12.30 e poi nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

Un secondo open day è previsto per la giornata di sabato 11 gennaio, dalle ore 10, con la presentazione dell’offerta formativa alle famiglie.

La scuola primaria Sant’Agostino fa parte dell’Istituto comprensivo di Comerio ed è ospitata da Villa Valerio, in via S.Agostino 13, a Casciago.

Per maggiori informazioni primariacasciago@iccomerio.edu.it oppure 0332 226232.