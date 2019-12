Uno sguardo diverso sulla cannabis nel libro presentato da Mario Catania

Domenica 15 dicembre dalle ore 17.30 si terrà la prima presentazione a Varese del libro “Cannabis. Il Futuro è verde canapa”, scritto da Mario Catania, giornalista e “Dottor cannabis” varesino.

Sarà l’occasione di parlare delle tre anime di questa pianta, quella economica che riguarda la legalizzazione, quella ambientale con la filiera industriale e i prodotti che se ne possono ottenere che si integrano perfettamente con l’economia circolare e quella della cannabis in medicina, seguendo la struttura in 3 parti del saggio edito da Diarkos.

Sarà anche l’occasione di parlare dell’emendamento approvato ieri in Commissione Bilancio sulla cannabis light, che la libera definitivamente dal vuoto normativo in cui è stata fino ad ora.

Dopo la presentazione un aperitivo a base di birra e cibo alla canapa, altamente nutriente grazie anche all’apporto di Omega 3 e 6, e poi Dj set reggae dub a cura di Tubo dei Powa Flowa.

L’evento sarà presso l’8° Chakra, associazione varesina che si occupa di arte e musica in via Cimone numero 18. Per l’evento è previsto il tesseramento obbligatorio da effettuare entro sabato mattina a questo link: http://bit.ly/tesseramento8chakra