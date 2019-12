Vende marijuana in piazza Repubblica, a casa ne aveva quasi mezzo chilo

Dopo un “piccolo” scambio di droga in piazza gli agenti della questura d Varese sono riusciti a sequestrare quasi mezzo chilo di marijuana a casa di un giovane.

Tutto è cominciato in piazza Repubblica quando i poliziotti, durante un servizio di pattugliamento del territorio, hanno individuato un giovane che dopo aver ceduto una dose di sostanza stupefacente ad un altro soggetto tentava di dileguarsi.

Gli agenti, però, hanno proceduto all’identificazione e al controllo dello spacciatore e del suo cliente e mentre quest’ultimo è stato trovato in possesso della dose appena acquistata, il primo è stato sorpreso in possesso di altri 5 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nascosta all’interno degli indumenti e pronta per essere smerciata, oltre a denaro contante di piccolo e medio taglio provento dell’attività illegale.

Il comportamento sospetto del ragazzo, inoltre, ha indotto i poliziotti ad estendere la perquisizione anche presso il domicilio dove è stata rinvenuta e sequestrata altra sostanza stupefacente per un totale di oltre 400 grammi oltre a denaro contante, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Il giovane è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pubblico ministero, trasferito in carcere a Varese.