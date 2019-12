Yu-Gi-Oh! riempie MalpensaFiere

Tutto esaurito a MalpensaFiere per il fine settimana della tappa italiana di Yu-Gi-Oh! Championship Series, campionato internazionale di carte ispirate all’omonima serie di cartoni animati giapponese.

Da venerdì a domenica 1° dicembre, migliaia di giovani e giovanissimi appassionati si sono sfidati nei padiglioni del Centro Espositivo Polifunzionale di Busto Arsizio. Un evento che ha richiamato i migliori esponenti di questo gioco di carte, provenienti da un po’ tutto il mondo, generando un interessante indotto turistico nelle strutture ricettive del nostro territorio.

Quello che era un divertimento immaginario all’interno della serie di cartoni animati giapponesi si è trasformato in un vero e proprio gioco di carte collezionabili, indirizzato a un pubblico giovane, che ha ottenuto un grande successo ed è stato finora distribuito in più di 40 paesi. Un successo che ha permesso a Yu-Gi-Oh! di entrare nel Guinness World Record come gioco di carte collezionabili con più carte vendute al mondo.