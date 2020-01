Allergico al kiwi, bimbo trasportato in ospedale

Un frutto a merenda non sempre è la scelta più salutare.

È successo oggi pomeriggio ad un alunno di otto anni della primaria Medea di Varese.

Come spuntino agli alunni è stato distribuito il kiwi. Dopo averlo mangiato, però, il bambino ha cominciato a tossire insistentemente.

Le educatrici hanno, quindi, attivato la procedura di soccorso chiamando il 112 e avvertendo i genitori. L’ambulanza è arrivata in poco tempo e ha trasportato il bambino al pronto soccorso dell’ospedale Del Ponte dove i medici hanno verificato l’episodio allergico. Le condizioni non sono gravi.



L’allergia non era stata segnalata alla scuola, forse perché il bambino non aveva manifestato prima l’intolleranza.

Il principale allergene del frutto è l’enzima actinidina che provoca gonfiore improvviso, prurito e bruciore della bocca (labbra e lingua) e della gola. Nei casi più gravi non si escludono difficoltà respiratorie.