Anna dei Miracoli, dal cinema al Teatro Giuditta Pasta

“Anna dei Miracoli” al Teatro Giuditta Pasta. Un film bellissimo, meritatissimi gli Oscar alle due protagoniste, tratto dalla cronaca di vita di Helen Keller, arriva al teatro di Saronno, venerdì 24 gennaio, con la regia di Emanuela Giordano.

La pièce teatrale, con uno sguardo contemporaneo, getta luce su cosa succede quando in una famiglia arriva il figlio “diverso”, quello che si pensa possa nascere solo in casa d’altri. Cosa accade ad un padre ed una madre che non riescono comunicare con il loro stesso figlio? La pietà e la rabbia, la speranza e il senso di sconfitta e di inadeguatezza, l’amore e l’odio sono i sentimenti contrastanti che albergano nei cuori dei genitori della bambina. E lei, Helen, cosa percepisce di quello che ha intorno? Davanti alla rassegnazione dei genitori che non sanno come comportarsi con la loro bambina, proprio nel momento in cui pensano di non avere altra scelta che portare la figlia in un istituto, arriva nella loro casa Anna con una storia di semi cecità e di abbandono alle spalle che riuscirà ad insegnare ad Helen ad esprimersi e ai suoi genitori a comunicare con lei.

Helen Keller, vissuta negli Stati Uniti tra la fine dell’800 e gli anni ’60 del ‘900, divenuta sordocieca a poco meno di 2 anni, probabilmente in seguito a meningite, riuscirà ad imparare a comunicare, leggere, studiare e avere una vita autonoma grazie ad Anne Sullivan, anche lei parzialmente non vedente che, con pazienza, dedizione e autorevolezza, insegna alla bambina a comunicare con la lingua dei segni tattile. Helen Keller, poi nel 1904, si laureò con lode e come avvocato si impegnò in molte cause per i diritti delle persone con disabilità e in cause progressiste. Scrisse un libro autobiografico “Storia della mia vita”, tradotto in 50 lingue, il primo di altri undici libri e numerosi articoli che la resero un’autrice famosa in tutto il mondo.

L’opera riporta al teatro la pièce poi celeberrimo film The Miracle Worker del 1962, diretto da Arthur Penn. Lo spettacolo è interpretato da Mascia Musy, con la regia di Emanuela Giordano, e prodotto dal Teatro Franco Parenti per la Lega del Filo d’Oro.

Biglietti ancora disponibili:

posto unico € 15

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Venerdì 24 gennaio 2020 | ore 21.00

ANNA DEI MIRACOLI

di William Gibson

adattamento e regia di Emanuela Giordano

con Mascia Musy, Fabrizio Coniglio, Anna Mallamaci e Laura Nardi

una produzione Teatro Franco Parenti per Lega Del Filo D’Oro