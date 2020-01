Arriva la ruota panoramica in centro a Gallarate, in piazza Libertà, piena zona pedonale.

L’allestimento è iniziato nella mattina di giovedì 23 gennaio (foto dal gruppo Sei di Gallarate se). «Aprirà sabato alle 14» dice l’assessore Claudia Mazzetti. «Sarà in piazza fino all’8 marzo».

Annunciata pochi giorni fa, l’attrazione era stata richiesta dai commercianti. Il municipio ha dato mercoledì il via libera definitivo, in giunta, con una delibera che prevede anche una serie di promozioni e un valore in denaro, da reimpiegare in iniziative per il centro città.

Nello specifico sono previste quattro giornate di promozioni con gratuità, rivolte a specifiche categorie (donne, bambini accompagnati, disabili) per un valore stimato di 4 mila euro, ma anche un versamento di 3mila euro da parte della società che gestisce la ruota.«Questa ruota l’hanno voluta i commercianti e l’amministrazione ha accettato. Al di là della manifestazione in sé c’è un contributo economico versato alla città, che è un riconoscimento del valore della città e della piazza». I fondi «saranno orientati al sostegno al commercio e alla valorizzazione del centro storico».