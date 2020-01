Auto contro furgone, tre feriti e traffico in tilt

Un grave incidente, ma per fortuna senza conseguenze altrettanto gravi per gli occupanti dei due veicoli, si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 11 gennaio, intorno alle 16, in viale Valganna. Un furgone e un’auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrati all’inizio della discesa, all’altezza del civico 167. Il furgone si è ribaltato occupando trasversalmente entrambe le corsie di marcia. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora, il tempo necessario per soccorrere i quattro occupanti dei veicoli e rimuovere i mezzi dalla carreggiata.

Il bilancio è di tre feriti, due uomini e una donna, trasportati in codice giallo e in codice verde all’ospedale di Circolo di Varese. Sul posto, oltre ai mezzi e al personale sanitario del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un’autogru per mettere in sicurezza i veicoli e recuperare il furgone.