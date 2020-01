Bach, Vivaldi e Mozart per il concerto della Giornata della Memoria

Bach, Vivaldi, Mozart, Verdi, Pachelbel e Handel: sono gli autori delle sinfonie musicali che prenderanno vita in occasione del concerto per la Giornata della Memoria, che si terrà sabato 26 gennaio alle ore 16 presso il Santuario Beato Luigi Monti, in via Legnani 4 a Saronno.

Ad esibirsi saranno i ragazzi dell’Orchestra Filarmonica Europea Giovani, fondata nel 2012, in collaborazione con la scuola di musica di Saronno “Albero Musicale”. Il duo composto da Arianna Muraca, al violino, e Heewon Yang, nelle vesti del soprano, sarà diretto dal maestro Marcello Pennuto. Si esibirà anche la corale “G.Verdi” di Samarate, diretta da Luca Biasio.

L’ingersso è ad offerta libera: il ricavato sarà devoluto all’associazione “La casa di Padre Monti”, per il completamento dell’attrezzatura delle camere destinate ad ospitare persone disabili, e alla “Comunità Emanuele Stablum di Cantù”, per l’acquisto di un pullmino.